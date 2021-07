Inter, chi al raduno il 7 luglio? Ecco i presenti ad Appiano e chi andrà in USA

La Gazzetta dello Sport spiega chi sarà presente al primo giorno di ritiro dell'era Simone Inzaghi, che comincia giovedì

Come annunciato qualche ora fa direttamente dall'Inter, mercoledì 7 giugno comincerà ufficialmente la nuova stagione nerazzurra con la conferenza stampa congiunta di Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta . L'indomani, però, partirà la preparazione estiva in vista degli impegni del prossimo anno, con un gruppo ben lontano da quello che sarà poi definitivo.

Spiega La Gazzetta dello Sport : "Giovedì il gruppo sarà inevitabilmente ridotto. Mancheranno infatti all’appello tutti i nazionali impegnati tra Europeo e Coppa America. Ad oggi restano in corsa soltanto Barella, Bastoni e Lautaro. Ma per alcuni le tre settimane di ferie sono appena scattate (oltre a Lukaku, nelle ultime ore sono stati eliminati Sanchez, Vidal e Vecino) e quindi difficilmente parteciperanno al viaggio negli Usa.

Diverso il discorso degli altri (compreso il neo acquisto Calhanoglu), che dovrebbero partire per la Florida. Resta il fatto che le tante assenze verranno in parte colmate dai vari rientri, tra prestiti scaduti e mancati riscatti. Nella nuova rosa pubblicata sul sito ufficiale dall’1 luglio infatti ci sono tanti nomi "nuovi" come Gravillon, Pirola, Dimarco, Dalbert, Vagiannidis, Lazaro, Males, Salcedo, Esposito, Colidio, Vergani e Gavioli".