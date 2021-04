Inter, inizia un ciclo: Suning resta e non smantella. Conte ha il destino segnato

La Gazzetta dello Sport fa chiarezza sul futuro del club nerazzurro

In casa Inter si pregusta la grande gioia ma si pensa anche al futuro. La Gazzetta dello Sport di oggi spiega: "L’Inter ha ormai iniziato a pensare alla maniera di Conte: neanche il tempo di ottenere un successo che Antonio ne programma un altro. È la condanna di ogni vincente, e i nerazzurri si stanno felicemente adeguando. «Tutti ora sanno che da adesso dovranno fare i conti con noi», ha tuonato il tecnico con tono bellicoso subito dopo la vittoria di Bologna. Era un modo per ribadire che, al netto dello scudetto, l’Inter non sparirà in una nuvola di zolfo. È destinata a restare lassù, in prima fila per il bis in campionato e, soprattutto, pronta per fare una Champions League di livello superiore".