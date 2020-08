Inter, colpaccio Sanchez: preso a costo zero! Pronto il triennale: le cifre

L’Inter chiude alla grande l’operazione Alexis Sanchez. Come riporta Sky Sport, i nerazzurri prenderanno il cileno dal Manchester United senza pagare un solo euro per il cartellino. Sanchez firmerà con l’Inter un contratto triennale da 7 milioni di euro netti a stagione. Lo United, quindi, si è arreso e ha rinunciato a chiedere i 15 milioni di euro che inizialmente voleva per portare a termine la trattativa.

Antonio Conte, quindi, può sorridere. Sanchez sarà a disposizione per la partita contro il Getafe ma anche per tutto il resto dell’Europa League. Oltre che, ovviamente, per le prossime stagioni.