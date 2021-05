Inter, 3 colpi per rimanere competitiva: spunta un vecchio pallino. In porta…

Sono chiare anche le necessità tecniche per permettere alla squadra di restare competitiva

Cedere prima di poter investire sul mercato. È stato questo il refrain in casa Inter e anche la prossima sessione di calciomercato non sarà diversa. La pandemia è stata un duro colpo per le casse di tutti i club, la riduzione dei costi sarà uno degli obiettivi anche dell'Inter.

"L’Inter potrà spendere soltanto se prima sarà riuscita a cedere qualche giocatore. Ecco perché diventa fondamentale “liberarsi” di contrattoni vecchi che continuano a gravare sul bilancio. L’indicazione di Zhang è chiara: riduzione del tetto ingaggi e ringiovanimento della rosa. Ma sono chiare anche le necessità tecniche per permettere alla squadra di restare competitiva. L’Inter deve rinforzarsi sulla fascia sinistra e necessita di una vera alternativa alla LuLa. Poi serve un nuovo portiere, un titolare aggiunto che possa alternarsi per un anno con Handanovic per diventare il numero uno del futuro", spiega la Gazzetta dello Sport.

"Poi, come sempre, massima attenzione sulle possibili “occasioni”. Una di queste porta a Firenze, dove c’è in uscita Nikola Milenkovic. Giovane ma esperto, conoscitore dei meccanismi della difesa a tre, Milenkovic è sul taccuino di Ausilio e Marotta da diverso tempo e quest’estate potrebbe essere quella giusta per tentare l’affondo. L’Inter monitora la situazione, anche perché il bunker nerazzurro non sembra aver bisogno di ritocchi. Ma è anche vero che Skriniar e De Vrij sono giocatori che hanno mercato e l’Inter dovrà ascoltare ogni proposta. Così, dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per loro, Milenkovic diventerebbe il primo obiettivo per rinforzare la difesa".

Per quanto riguarda il sostituto di Handanovic, il quotidiano fa il nome di Peter Gulacsi. Portiere del Lipsia che a 31 anni ha voglia di esperienze nuove. "L’estremo difensore del Lipsia è ben in evidenza sui taccuini degli osservatori nerazzurri. Ci sono stati anche degli approcci con il suo entourage. Il prezzo? Ha una clausola di 13 milioni di euro, ma è possibile che il Lipsia possa provare a trattenerlo proponendogli un nuovo accordo. L’Inter valuta, così come nei mesi scorsi ha studiato i profili di Cragno del Cagliari e Musso dell’Udinese: le piste italiane, però, appaiono più costose. È il motivo per cui Gulacsi ha scavalcato i rivali in questa corsa che può regalare sorprese. Handanovic permettendo".

