Piovono conferme: il Manchester United ha davvero provato a prendere Simone Inzaghi negli scorsi giorni, trovando però il rifiuto del tecnico dell'Inter. Riporta il Corriere dello Sport: "Il contatto risale alla sosta di settembre. Dall’altro capo del telefono un intermediario che ha fatto la classica proposta indecente a Inzaghi. Vale a dire salire in corsa sulla panchina del Manchester United prendendo il posto di Ten Hag, in bilico da tempo ma ancora in sella probabilmente perché non è stato ancora trovato il giusto sostituto. Evidentemente, il tecnico piacentino tale è considerato. Tuttavia, seppure lusingato, ha ringraziato e declinato, chiudendo così la porta alla possibilità di un trasferimento a Old Trafford .

Per la verità, non è stata una risposta sofferta. Anzi, Inzaghi ci ha messo davvero poco a scegliere. Del resto, nella sua testa, adesso - come sul finire della scorsa stagione, quando lo United fece il primo approccio -, c’è soltanto l’Inter. Ed è un legame che si è sempre più consolidato in questi anni, grazie alle vittorie (6 titoli in 3 stagioni) e non solo. Simone sente la squadra nerazzurra come una sorta di sua creatura. La sintonia con il gruppo di lavoro, la dirigenza al pari dei giocatori, è pressoché perfetta. La Lazio era la sua casa, ha fatto fatica a lasciarla, ma, assieme alla sua famiglia, si è perfettamente ambientato a Milano. Senza dimenticare poi il rapporto con il pubblico. Vero che è passato attraverso un paio di scossoni, come lo scudetto lasciato al Milan nel 2022 e la terribile primavera 2023. Ma, tra un finale di Champions e uno tricolore dominato, frutto inoltre di una qualità di gioco vista poche volte da queste parti, Simone è entrato definitivamente nel cuore del popolo nerazzurro".