Antonio Conte non ha ancora raggiunto i microfoni dei cronisti presenti al Meazza dopo Inter-Bologna. Il tecnico nerazzurro, come informano i colleghi di DAZN, è chiuso nello spogliatoio insieme alla squadra per un lungo confronto sui motivi che hanno portato alla sconfitta di oggi. Presente anche Beppe Marotta. Al termine del faccia a faccia, l’allenatore sosterrà il giro di interviste come di consueto.