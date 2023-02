Goal – Dopo Skriniar, spunta nome nuovo: “Inter, contatti per Hadzikadunic: ecco chi è”

Un nome nuovo per la difesa dell’Inter. Il duo Marotta-Ausilio si guarda attorno per sostituire Milan Skriniar e spunta Dennis Hadzikadunic

Un nome nuovo per la difesa dell’Inter. Il duo Marotta-Ausilio si guarda attorno per sostituire Milan Skriniar in vista della prossima stagione e goal.com svela un profilo inedito per i nerazzurri. È quello di Dennis Hadzikadunic, difensore bosniaco con passaporto svedese di proprietà del Rostov e in prestito da gennaio al Maiorca. Valutazioni in corso dei dirigenti, il casting è nel vivo per il dopo Skriniar.

Inter, spunta Hadzikadunic — “Cresciuto nel Malmo, club con il quale ha debuttato tra i pro, il classe 1998 è considerato il profilo giusto nel rapporto qualità-prezzo. Il suo contratto con il Rostov è in scadenza nel 2026, ma in estate può muoversi a costi contenuti. L’entourage di Hadzikadunic e la dirigenza dell’Inter hanno già avuto un primo contatto esplorativo, anche se il calciatore è seguito da altri club di Serie A e non solo. Il suo agente è stato, infatti, alcuni giorni in Italia ed ha avuto approcci con alcuni club del massimo campionato.

Ecco chi è — Dopo aver indossato la maglia della Svezia durante tutto il percorso giovanile, dall'Under 16 all'Under 21, Hadzikadunic ha scelto di vestire la casacca della Bosnia, la sua nazione d'origine: finora sono 19 le presenze con la selezione maggiore. Il difensore, seguito fino a pochi mesi fa anche dalla Juventus, ha collezionato apparizioni in Europa, sia nei preliminari di Champions che in Europa League. Passato a gennaio in prestito in Liga, il difensore bosniaco sarà monitorato nella seconda parte di stagione dal club nerazzurro. La società di viale della Liberazione continua a seguirlo con attenzione in attesa di una decisione definitiva”, si legge.

