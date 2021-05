Inter, nuova pista per il centrocampo: primi contatti con il Barcellona per Pjanic

Il centrocampista bosniaco non è riuscito a imporsi in Spagna: da non escludere una sua cessione, nerazzurri alla finestra

Fabio Alampi

Archiviata la pratica scudetto con 4 giornate di anticipo, per l'Inter è già tempo di pensare alla prossima stagione: la dirigenza nerazzurra, nel rispetto delle rigide linee guida imposte dalla proprietà, sta valutando diversi profili che possano andare a puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L'ultimo nome accostato ai neo campioni d'Italia è quello di un calciatore già visto a lungo sui campi della Serie A: secondo il quotidiano catalano Sport, l'Inter avrebbe chiesto informazioni al Barcellona per Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma e Juventus.

Un feeling mai sbocciato

Arrivato a Barcellona solamente la scorsa estate, nell'ambito di uno scambio con Arthur, il bosniaco non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel centrocampo blaugrana: solo 28 presenze fra Liga, Champions League, Coppa del Re e Supercoppa di Spagna, e un feeling mai sbocciato con il tecnico Koeman. La sua ultima apparizione risale al 10 marzo, ai 10 minuti finali giocati nel ritorno degli ottavi di Champions contro il PSG, mentre in campionato non gioca addirittura dal 24 febbraio. Troppo poco per uno con le qualità e il palmares di Pjanic, e la sensazione è che la situazione non cambierà in questo finale di stagione .

Cessione possibile

Nonostante la stagone deludente, Pjanic continua ad avere numerosi estimatori in giro per l'Europa. L'ipotesi di rimanere a Barcellona non gli dispiacerebbe, dal momento che è convinto che la sua opportunità possa arrivare, ma è evidente che con Koeman il suo ruolo sarà molto più che secondario. D'altro canto il club blaugrana non intende tenere in panchina un giocatore dallo stipendio così elevato, motivo per cui la cessione appare uno scenario tutt'altro che improbabile. Chelsea e Inter, in cerca di rinforzi di qualità, hanno già chiesto informazioni: il valore del cartellino del bosniaco è sceso di molto, il che potrebbe convincere i catalani ad aprire al prestito per evitare una grossa minusvalenza.