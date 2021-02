Inter, Conte aggredisce la Lazio: doppia mossa a sorpresa, Eriksen si prende una maglia

Antonio Conte deve sostituire l'infortunato Vidal per la sfida contro i biancocelesti e potrebbe scegliere a sorpresa Christian Eriksen

L'Inter, battendo la Lazio, ha l'occasione di balzare sola in testa alla classifica. Antonio Conte deve sostituire l'infortunato Vidal per la sfida contro i biancocelesti e potrebbe scegliere a sorpresa Christian Eriksen. Sono queste le ultime indiscrezioni che arrivano da Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Eriksen sarebbe in vantaggio, per il momento, su Gagliardini per il ruolo di mezzala sinistra. Hakimi, Barella e Brozovic sono assolutamente sicuri mentre a sinistra potrebbe arrivare l'altra grande sorpresa di Conte. Ivan Perisic, infatti, è in vantaggio su Ashley Young, per un'Inter molto offensiva.