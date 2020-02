Inter, rimonta vuol dire svolta: c’è un dato in particolare che fa sognare anche Conte

Una rimonta che può cambiare una stagione. Dopo un primo tempo troppo brutto per essere vero, l’Inter ha ritrovato se stessa ed è uscita alla distanza e, con 45′ praticamente perfetta, ha ribaltato Ibrahimovic e compagni vincendo alla fine 4-2. Una vittoria che può valere anche più di tre punti. “La rimonta non è più un incubo. La rimonta è la certificazione della svolta: quando inverti una tendenza a tuo favore, il segnale non può che esser positivo ai massimi livelli”, spiega La Gazzetta dello Sport che certifica lo step della squadra di Conte che ha lasciato alle spalle le rimonte subite contro Atalanta, Lecce e Cagliari ed è pronta a ripartire.

5 SU 23 – Analizzando il rendimento della stagione positiva fin qui dell’Inter, si evince come la compagine nerazzurra sia finita in svantaggio solo in 5 partite su 23 di campionato. “Già di per sé un segnale di grande solidità. Ma solo in una di queste cinque gare la squadra non è riuscita a portar via punti, contro la Juventus a San Siro. Nelle altre quattro Conte ha sempre messo il muso fuori: con il Parma a Milano finì in pareggio, ma contro Bologna, Verona e – appunto – Milan da una potenziale sconfitta si è passati alla vittoria. Il totale dice +10, dieci punti in più in classifica, in fondo il differenziale tra un primo posto in campionato e una stagione poco più che normale. Quei dieci punti a cui si appoggia Conte per tentare di vedere la luce dalle parti del grattacielo Juventus, per copiare la metafora usata dallo stesso allenatore dopo la sconfitta contro i bianconeri”, commenta la Rosea.