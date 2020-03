Si riparte da Juve-Inter. Conte ha una tentazione e due dubbi. Handanovic c’è

E’ stato un momento di caos assoluto anche nel calcio e per ben due giornate l’Inter non ha giocato in campionato. Si riparte ora, dalla gara con la Juve. I nerazzurri hanno ora 54 punti, 8 punti in meno della Lazio (62) che ha giocato due gare in più (la squadra milanese ha saltato anche la Samp) e dalla formazione bianconera che è ferma a 60 ma ha giocato una partita in più.

Conte sa che non può sbagliare nulla all’Allianz Stadium. Il mister ha iniziato a prepararla oggi dopo il rinvio di ieri della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Allenamento pomeridiano per i nerazzurri che giocheranno domenica sera a porte chiuse alle 20.45.

Qualche dubbio per le scelte dell’allenatore interista: innanzitutto, chi schiererà in difesa con Skriniar e de Vrij? Godin o Bastoni? Anche D’Ambrosio scalpita. Al momento l’esperienza dell’uruguiano sembra avere la meglio.

A centrocampo c’è la tentazione Eriksen, ma al momento avrebbe più chance di partire dal primo minuto la mediana formata da Brozovic, Vecino e Barella. Il rientro di Handanovic si è compiuto: contro i bianconeri ci sarà lui, come sarebbe stato anche se si fosse giocato, a porte chiuse, domenica scorsa.

Questa quindi la formazione probabile dei nerazzurri:

Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Martinez, Lukaku.

(Fonte: Skysport)