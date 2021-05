CorSera – Inter, Conte vuole restare ma se molla rischio esodo. Stipendi, si punta a…

L'aggiornamento del quotidiano dopo il vertice di oggi ad Appiano Gentile tra presidente e squadra

Steven Zhang ha fatto visita questa mattina ai giocatori ad Appiano Gentile. Il presidente dell'Inter, come noto, ha illustrato allo spogliatoio le difficoltà in cui si ritrova il club ed ha sondato la disponibilità a rinunciare a due mensilità. "La proposta non ha riscosso il gradimento della squadra, un no compatto è quasi scontato. Nei prossimi giorni partiranno i colloqui individuali tra la dirigenza e i giocatori per provare a chiedere di posticipare, non più tagliare, due mensilità (novembre e dicembre) alla prossima stagione", si legge sul sito del Corriere della Sera.

Nei prossimi giorni bisognerà affrontare anche il tema legato al futuro di Antonio Conte. Una questione centralissima nel futuro dell'Inter: "Conte non vorrebbe andarsene, l’ha sempre detto, non può però restare sapendo di non poter competere. L’allenatore fin qui ha fatto da garante e collante, dovesse andare via lui si aprirebbe davvero una voragine, sarebbe un chiaro segnale di non poter continuare a vincere e, a quel punto, molti top player potrebbero scegliere di andare via. Il mercato è stagnante e fiacco, ma certi nomi, a cominciare proprio da Conte, sono sempre richiesti. Se al tecnico dovesse arrivare un’offerta da Inghilterra o Spagna, Zhang si troverebbe in difficoltà a tamponare poi la fuoriuscita dei calciatori più importanti".