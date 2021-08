GdS – Correa a un passo dall’Inter: sconto Lazio, vertice in corso per chiudere

Il Tucu a un passo dai nerazzurri: gli ultimissimi aggiornamenti sull'argentino dal sito della Gazzetta dello Sport

L'Inter è pronta a chiudere per Joaquin Correa. L'argentino è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra e arrivano importanti novità da Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport. "Sconto Lazio per Correa: 31 milioni. Ora l'argentino è ad un passo dall'Inter. Vertice in corso", il suo tweet proprio in questi minuti. Il Tucu ha già l'intesa con i nerazzurri sull'ingaggio, ora l'Inter è al lavoro per limare gli ultimissimi dettagli con la Lazio e le parti sono sempre più vicine a chiudere l'operazione.