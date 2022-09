Sky – Inter, verso il derby: Correa ora è in pole. La probabile formazione

Come riportato da Sky, c’è infatti Correa in vantaggio su Dzeko per il posto in attacco accanto a Lautaro Martinez. In attesa della riunione tecnica, le indiscrezioni danno il Tucu in pole appunto. Verso la conferma Bastoni in difesa, è favorito su Dimarco; di de Vrij e Skriniar le altre due maglie. A destra c’è Dumfries, a sinistra Darmian in vantaggio su Gosens, con il terzetto Barella-Brozovic-Calhanoglu a centrocampo.