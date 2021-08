Messaggero – Sprint Inter, Correa vicinissimo. Lotito tratta con Marotta: le cifre

È l'attaccante argentino il prescelto dal club nerazzurro per completare il reparto d'attacco dopo l'imminente arrivo di Dzeko

Dopo la cessione di Romelu Lukaku, la dirigenza nerazzurra accelera per trovare il sostituto del belga. Secondo quanto riporta il Messaggero è Joaquin Correa il prescelto per completare il parco attaccanti dell'Inter. "Nelle prossime ore sono attese novità, tanto che la Lazio e il club milanese stanno trattando sulla base di 25 milioni più 5 di bonus. L’attaccante argentino non é mai stato così vicino a lasciare la Capitale come adesso", sottolinea il quotidiano.