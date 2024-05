Oaktree spingerà sull'acceleratore per aumentare presto gli introiti. La leva dei ricavi potrebbe a stretto giro beneficiare proprio dei rapporti del fondo di proprietà del club: "L’origine americana di Oaktree farà il resto. Anche perché il baricentro orientale delle sponsorizzazioni è cambiato da un po’: i contratti asiatici sono evaporati un po’ alla volta, dai 105 milioni del 2018-19 allo zero di oggi (62 milioni sono pure stati svalutati perché crediti inesigibili). Insomma, ora si guarda alle potenzialità di crescita in Occidente. Urgono nuovi ricavi per ridurre il gap con le franchigie degli sport a stelle e strisce".