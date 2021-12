Inter, dalla Champions già 63 mln: superata la previsione di bilancio. I dati delle altre…

L'Inter ha incassato, dall'attuale Champions League, 63 milioni di euro. I nerazzurri sono secondi, tra le italiane, alle spalle della Juve

Come sono ripartiti i 63 milioni di euro incassati dall'Inter? 16 milioni sono la quota di partecipazione, 20 milioni sono legati ai premi per i risultati del girone e per la qualificazione agli ottavi, 16 milioni sono per il ranking storico e 14 milioni per la quota di market pool. Il totale sarebbe di 66 milioni ma la cifra è già stata riproporzionata sulla base della quota percentuale che sarà detratta dalla UEFA a causa dell’emergenza Coronavirus.