Inter, Darmian: “Errore Sacchi importante, ma guardiamo avanti. Col Parma…”

Tornerà subito in campo l'Inter, domani sera, contro il Parma. I nerazzurri vogliono cancellare la delusione per il pareggio ottenuto contro il Monza, passando il turno in Coppa Italia, prima di riconcentrarsi sul campionato.

Ne ha parlato Matteo Darmian, nel corso di una intervista concessa a Sport Mediaset: "Non siamo riusciti a trovare punti per dare continuità dopo la vittoria col Napoli, ma ora c'è subito un'altra gara in una competizione importante per noi e che abbiamo già vinto l'anno scorso. L'errore di Sacchi sabato a Monza? E' stato un episodio importante ai fini del risultato, ma dobbiamo lavorare e guardare avanti. Basta. Non possiamo tornare indietro. Parma mi ha dato l'opportunità di tornare in Italia, è stato un anno importante per me".