Inter, altro no del Chelsea per Alonso ed Emerson: Darmian arriva subito

Il Chelsea alza le barricate per Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, l’Inter affonda per Matteo Darmian. Dopo l’ennesimo no dei Blues per i due laterali mancini, il club nerazzurro accelerare per arrivare all’ex Manchester United.

Secondo quanto scrive Tuttosport, il club nerazzurro ha pronto un contratto triennale da 1,8 milioni di euro netti a stagione per convincere Darmian a trasferirsi a Milano e far fronte all’assenza di Asamoah e permettere a Biraghi di rifiatare. Bisogna, però, capire l’indennizzo che la società meneghina dovrà pagare al Parma: non è da escludere che si possa chiudere per il prestito secco e tornare a discutere la prossima estate.

Resta in piedi l’ipotesi Kurzawa, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain la prossima estate, una pista che l’Inter potrebbe sfruttare anche in ottica estiva.