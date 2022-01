Inter, 16 punti in rimonta: più di tutti in Serie A. Il dato nel dettaglio

La squadra nerazzurra ha vinto in rimonta la quinta partita della stagione (una l'aveva pareggiata rimontando sull'Atalanta)

L'Inter con il Verona ha fatto tre punti partendo da una situazione di svantaggio: la gara è finita 1 a 3 dopo il gol di Ilic. Con la Fiorentina, il 21 settembre, perdeva 1-0 per il gol di Sottil segnato al 23esimo, poi erano arrivati nel secondo tempo i gol di Darmian, Dzeko e Perisic e la gara era finita 1 a 3, altri tre punti guadagnati in situazione di svantaggio. Con l'Atalanta, all'andata, la squadra di Inzaghi perdeva due a uno prima del gol di Dzeko che ha portato al pareggio finale: 2 a 2 e un altro punto guadagnato in rimonta. Anche il Sassuolo il 2 ottobre vinceva 1-0, rigore di Berardi. L'Inter alla fine ha vinto 1-2 con i gol di Edin e Lautaro. La gara con il Napoli era iniziata con il gol dell'1-0 segnato da Zienliski che avevano poi ribaltato con Calhanoglu, Perisic e Lautaro. La gara era finita 3 a 2 perché poi aveva segnato anche Mertens. Ieri gli ultimi tre punti fatti in rimonta su un'avversaria. Il Venezia vinceva 1 a 0 a San Siro, ma l'Inter prima ha pareggiato con il gol di Barella e al 90esimo Dzeko ha portato a casa la 16esima vittoria in questa stagione, la quinta fatta in rimonta in questa Serie A.