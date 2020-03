VIDEO / Il giocatore chiave dell’Inter di Conte? È de Vrij. Tutti i numeri dell’olandese

In questa stagione Milan Skriniar e Diego Godin hanno avuto qualche difficoltà ad adattarsi alla difesa a tre, lo stesso non si può dire per Stefan de Vrij. L’olandese ha fin qui dimostrato di essere il giocatore chiave della nuova Inter di Conte. Classe, eleganza, forza, piedi educati, concentrazione, caratteristiche che hanno fatto del difensore il perno insostituibile della squadra. All’università del calcio sarebbe professore ordinario, la materia ovviamente sarebbe “meccanismi e movimenti della difesa a 3”. Il suo apporto è spesso sottovalutato e si sottovaluta soprattutto il fatto che l’Inter lo ha portato a Milano spendendo zero. I numeri poi dimostrano che de Vrij è uno dei difensori più forti in circolazione.

23 le presenze di de Vrij in A, quest’anno, 22 da titolare per un totale di 2.005 minuti disputati. 91,6% di passaggi riusciti(una media di oltre 50 passaggi a partita), una media di palloni giocati superiore a 61. Dati da centrocampista. de Vrij non gioca facile: non si tratta solamente di disimpegni scontati, ma la caratteristica principale esaltata in questa stagione sta nella capacità di giocare in avanti:258 verticalizzazioni, alla ricerca dello smarcamento del centrocampista o – nella maggior parte dei casi – direttamente della punta. Non con lanci lunghi, ma con passaggi radenti che spesso spezzano le linee avversarie“, sottolinea la società nerazzurra.

“In questo modo de Vrij ha dato un contributo importantissimo alla produzione offensiva dell’Inter: sono già 3 gli assist confezionati. Sassuolo, Brescia e Verona le vittime. Ai tre assist si aggiungono anche due gol: quello sul campo del Torino, di sinistro; e quello meraviglioso, pesantissimo e decisivo nel derby contro il Milan: un capolavoro di testa per il sorpasso vincente“.