Gds – Inter, per De Vrij cessione o rinnovo? Ecco i possibili scenari

Marco Astori

Sembrava essere, qualche mese fa, un sicuro partente; poi la situazione è cambiata, con la permanenza divenuta lo scenario più probabile. Ma quindi, che ne sarà di Stefan De Vrij? Il difensore olandese è in scadenza a giugno 2023 con l'Inter, che, nel caso in cui non lo piazzi quest'estate, punta a rinnovargli il contratto. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Per quanto appaia decisamente improbabile, se De Vrij arrivasse a gennaio senza un nuovo contratto sarebbe libero di trasferirsi altrove sei mesi dopo a costo zero. Logico dunque che, in caso di mancato rinnovo, all’Inter convenga cedere l’olandese entro fine agosto.

La cifra giusta per far vacillare la dirigenza nerazzurra, considerato anche che l’olandese fu preso a parametro zero nel 2018 e quindi garantirebbe già di per sé una corposa plusvalenza, potrebbe aggirarsi sui 15-20 milioni. Ma si parla di uno scenario puramente ipotetico, almeno finora. Perché, nonostante le ventilate sirene della Premier, di offerte concrete in viale della Liberazione finora non ne sono ancora arrivate. Ma anche perché De Vrij non ha nessun interesse a lasciare una squadra (e una città) in cui si trova perfettamente a proprio agio.

Allo stato attuale, dunque, il rinnovo sembra l’orizzonte più plausibile, magari a cifre solo leggermente ritoccate (se possibile al ribasso) rispetto a quelle attuali che parlando di un ingaggio di 4,2 milioni. Da questo punto di vista, non c’è dubbio che la soluzione migliore nell’interesse comune possa essere il rinnovo. Ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo, soprattutto in un mercato (come quello nerazzurro) caratterizzato da incastri delicati ed equilibri sottili", si legge.