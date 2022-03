Inter, De Vrij ai saluti? C’è il chiaro segnale. E Bremer vuole i nerazzurri

Grandi manovre in programma la prossima estate nella difesa dell'Inter: l'olandese è pronto a lasciare dopo quattro stagioni

Stefan De Vrij sembra sempre più lontano dall'Inter. L'olandese, all'alba dei suoi 30 anni, avrebbe intenzione di mettersi in discussione altrove e i nerazzurri sono pronti ad agevolare la sua partenza. Dal prossimo anno il suo buco potrebbe essere copertoda Milan Skriniar, che già di recente ha preso il suo posto al centro della difesa. Spiega il Corriere dello Sport: "Il futuro dello slovacco, infatti, non sarà più da braccetto, ma da centrale. E si tratta dell’ulteriore segnale che quello dell’olandese, invece, è lontano da Milano. Ovviamente, diventa obbligatorio un innesto di livello, che, nei piani nerazzurri, ha il nome di Bremer. Insomma, nonostante la retroguardia interista sia la seconda del torneo, con sole 2 reti incassate in più rispetto a Napoli (24 contro 22), in vista della prossima stagione andrà incontro ad una rivoluzione".

Dove andrà De Vrij? Le sirene della Premier potrebbero presto accendersi: "Pare che Raiola, l’agente dell’olandese, abbia già cominciato a guardarsi in giro, puntando il suo mirino soprattutto sulla Premier. L’Inter si augura di ricavare dalla sua cessione almeno una ventina di milioni, che poi verranno registrati tutti in plusvalenza, visto che De Vrij era arrivato dalla Lazio da svincolato".

In tutto ciò, come noto, l'Inter ha comunque nel mirino un rinforzo importante per il reparto arretrato. Il nome è quello di Gleison Bremer del Torino, con il quale i dialoghi sono avviati ormai da tempo. Si legge sul Corriere dello Sport: "Nelle scorse settimane è anche stato raggiunto un accordo di massima. Insomma, il brasiliano avrebbe espresso la sua preferenza per il club nerazzurro. C’è un ostacolo, però, le richieste di Cairo. Bremer, infatti, è il gioiello più prezioso del club granata. Sarà difficile trattenerlo dopo l’eccellente stagione che sta disputando, ma la sua valutazione rischia di essere molto alta: troppo? All’Inter non lo escludono… Ecco perché diventerà fondamentale vendere al meglio De Vrij. E poi lavorare di fantasia".