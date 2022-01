Inter, De Vrij: “Supercoppa? La volevamo ad ogni costo. Avremo ancora più fame”

Le considerazioni del difensore olandese dopo la gara disputata ieri al Meazza e vinta in extremis dai nerazzurri

Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la conquista della Supercoppa contro la Juventus. Queste le sue considerazioni: "E' stata una partita intensa, bella da vedere. Sono contento che alla fine siamo stati dalla parte giusta e l'abbiamo portata a casa. In una partita secca può succedere di tutto, tra due squadre forti c'è stata intensità alta, siamo contenti di aver vinto".

"E' una cosa molto bella, siamo contenti anche per i tifosi e per la società. Eravamo carichissimi, volevamo portarla a casa a tutti i costi e si è visto".

Chiellini diceva di non volervi far vincere per evitare di farvi aprire un ciclo.