Inter, ecco quando debutta Gosens. Staffetta con Perisic non l’unica opzione

L'esterno mancino ha iniziato ad allenarsi in gruppo e mette nel mirino la prima convocazione dal suo arrivo all'Inter

Daniele Vitiello

Robin Gosens è quasi pronto a tornare in campo. L'esterno tedesco, arrivato in nerazzurro a gennaio, sta per mettersi definitivamente alle spalle il problema al bicipite femorale che lo tiene fermo praticamente dallo scorso 29 settembre. Oggi, come testimoniano le immagini, ha sostenuto una parte dell'allenamento in gruppo e presto arriverà il momento della prima convocazione. Inzaghi, una volta recuperato l'ex Atalanta, dovrà gestire al meglio l'alternanza con Ivan Perisic, punto fermo dell'Inter fino a questo momento.

Si legge nel focus proposto dalla Gazzetta dello Sport: "Adesso il tedesco dovrà riacquistare la forma adeguata, riprendere confidenza con il pallone e ritrovare il ritmo partita, obiettivi per i quali necessiterà inevitabilmente di un po’ di rodaggio. Per Gosens si tratterà anche di trovare il feeling con i meccanismi di Inzaghi, ma non ci vorrà molto. La prima occasione potrebbe arrivare venerdì prossimo, giorno della sfida contro il Genoa a Marassi, ma tutto dipenderà dai prossimi allenamenti in gruppo".

I due potrebbero anche non escludersi a vicenda. Quantomeno non sempre, come sottolinea sempre la rosea: "Con un Perisic così, Inzaghi può dormire sonni tranquilli e gestire la staffetta sulla corsia sinistra tenendo conto dei tempi d’inserimento necessari per il tedesco dopo un lungo stop. Ma c'è anche un secondo scenario che prevede l'utilizzo di uno dei due sulla fascia destra, facendo coabitare entrambi senza problemi di staffetta".