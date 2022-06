Sky – Inter, svolta Bellanova: c’è l’accordo con il Cagliari. Cifre e formula dell’affare

Ecco che dunque, ora, l'operazione potrà essere definitivamente completata. Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, Bellanova sarà un nuovo rinforzo di Simone Inzaghi in prestito oneroso a circa 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 7 milioni in favore dell'Inter, per un affare così da 10 milioni complessivi. Dopo Onana e Mkhitaryan, e in attesa dei grandissimi colpi in attacco, dunque, ecco il terzo squillo nerazzurro sul mercato.