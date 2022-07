Mediaset: “Inter, per la difesa piste Viti e Pablo Marì: ma spunta una nuova ipotesi”

Sfumato Gleison Bremer, ora l'Inter è alla ricerca di un nome di completamento in difesa che possa sostituire Andrea Ranocchia senza però spendere cifre importanti. Ecco le ultime secondo SportMediaset: "L'Inter è intenzionata a non spendere e valuta profili più "verdi": per questo motivo sarà valutato bene Fontanarosa, aggregato alla prima squadra in questo precampionato. Non tramonta la pista Viti, anche perché con l'Empoli i rapporti sono ottimi. Un'idea meno giovane è quella che porta a Pablo Marì dell'Arsenal, l'anno scorso in prestito all'Udinese con ottimi risultati".