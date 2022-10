Inter diversa al Camp Nou: Inzaghi ha un piano. Il segreto è il problem solver Mkhitaryan

"Magari, dopo aver rovinato i piani del Sassuolo, proverà a complicare anche quelli di Xavi. Mkhitaryan è il problem solver dell’Inter: dove c’è un guaio, ci pensa lui. E qui ci pensa pure Inzaghi, per la verità. Perché l’idea c’è, traccia da seguire per Barcellona: Micki dietro una sola punta vera di ruolo, ovvero Lautaro. È un’opzione che il tecnico tiene in considerazione e che non sarebbe estemporanea, perché per già due volte l’allenatore è stato vicino a metterla in pratica. La prima, proprio una settimana fa, nelle ore del dubbio pre Barça: Lautaro recuperato o no? E la seconda, giusto a Reggio Emilia, quando lo stesso allenatore ha confessato di aver avuto la tentazione alla fine di far rifiatare uno tra Dzeko e Lautaro, proprio in ottica Camp Nou", spiega La Gazzetta dello Sport.