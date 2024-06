La nuova stagione si avvicina e presto saranno annunciate ufficialmente le nuove maglie dell'Inter, molto attese dai tifosi considerando la presenza del tricolore e della tanto sognata seconda stella. Il portale Opaleak ha svelato in anteprima il design delle tre divise dei nerazzurri per il prossimo campionato. La maglia home dell'Inter presenta gli iconici colori blu e nero, con uno stemma nero e oro ben visibile al centro. In questa stagione, per la prima volta, il design incorpora strisce disposte orizzontalmente, verticalmente e diagonalmente, conferendo alla maglia un aspetto distintivo e unico.