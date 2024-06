Mercato Inter, Pedullà: “Correa, due fronti su cui si può lavorare”

Il giornalista esperto di mercato si è soffermato sul giocatore argentino e sul suo futuro dopo l'esperienza in prestito in Ligue1

Joaquin Correa, dopo l'esperienza al Marsiglia, tornerà all'Inter ma non resterà nella rosa di Inzaghi. Alfredo Pedullà ha parlato dell'argentino a Sportitalia e ha sottolineato che ci sono da monitorare due piste. Per lui potrebbe aprirsi qualche possibilità in Sudamerica.