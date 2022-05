Inter, divorzio con Ranocchia non scontato. Se Inzaghi gli dicesse…

L'aggiornamento sul futuro del centrale difensivo nerazzurro che si deciderà al termine della stagione

Ha giocato poco quest'anno, ma Andrea Ranocchia il suo dovere l'ha fatto. Soprattutto in Coppa Italia, quando ha segnato addirittura in sforbiciata contro l'Empoli il gol che ha tenuto a galla l'Inter. Il difensore, ormai riserva ma punto di riferimento nello spogliatoio nerazzurro, è l'unico superstite della squadra che nel 2011 alzò l'ultima volta il trofeo.

A fine anno il giocatore e il club si rincontreranno per decidere la soluzione migliore per il futuro. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "L’Inter non ha esercitato l’opzione per il rinnovo annuale che scadeva il 30 aprile scorso, ma questo non esclude che si possa andare avanti insieme. Se ne parlerà soltanto a bocce ferme, quando Marotta e Ausilio dovranno prima gestire le pratiche più urgenti legate a Perisic, Handanovic e Skriniar. Lo stesso Ranocchia deve ancora capire cosa vuole fare da grande. Ormai ha l’Inter sottopelle e resterebbe volentieri, ma a condizione di sapere che potrà giocarsi le proprie carte come vice del difensore centrale titolare.