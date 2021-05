Inter, Suning resta. Documento confidenziale in mano a Goldman Sachs: “Via LionRock, dentro…”

Suning ha tutte le intenzione di restare al comando dell'Inter. La conferma arriva da un documento confidenziale in mano a Goldman Sachs

"Un documento confidenziale di diciotto pagine, in cui Goldman Sachs indica il modo in cui Suning si sta impegnando per mantenere il controllo dell’Inter, cercando un nuovo finanziatore.La manovra con cui Zhang vuole rimanere in sella passa attraverso la semplificazione della struttura societaria. Fuori il socio di minoranza di LionRock e spazio a un eventuale nuovo socio. La banca newyorkese, individuata dalla proprietà dell’Inter come advisor, mette sul piatto il 31,05 per cento del club posseduto dal fondo di Hong Kong".