Sky – Inter, sostituto Perisic: ecco i 2 nomi in ballo e non c’è Cambiaso

Perisic saluta l'Inter, firmerà presto per il Tottenham. Il club nerazzurro si fida di Gosens ma cerca anche un'alternativa a sinistra

"Per quel che riguarda la sostituzione di Perisic, i nerazzurri si erano mossi in anticipo, prendendo Gosens a gennaio. L'idea per questo mercato è quindi quella di prendere un giovane. E in questo momento i nomi sono quelli di Bellanova del Cagliari e di Udogie dell'Udinese, che però costa di più e interessa ad altre squadre in Italia e all'estero", riporta Gianluca Di Marzio.