Il nodo legato al rinnovo con l'Inter di Denzel Dumfries sembra stia per sciogliersi: l'esterno olandese sembrerebbe infatti pronto ad abbassare le sue richieste iniziali per andare incontro al club nerazzurro e prolungare il suo contratto in scadenza nel 2025. Si legge sul Corriere dello Sport: "Una serie di segnali insieme alcune dichiarazioni dell’olandese rilasciate negli ultimi giorni hanno alimentato l’ottimismo per un accordo sul rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2025. Ma ora che per la nazionale Orange l’Europeo è finito, si tratta di chiudere la partita. Tutto lascia credere, quindi, che la prossima settimana possa andare in scena un nuovo incontro con i rappresentanti di Dumfries. I contatti a distanza più recenti sono stati positivi, ma solo un confronto diretto scioglierà i dubbi che ancora rimangono. Dipende tutto dall’olandese.