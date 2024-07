Denzel Dumfries ha un contratto in scadenza a giugno 2025: per questo è necessario il rinnovo, altrimenti l'olandese saluterà l'Inter

Uno dei temi caldi in casa Inter riguarda il futuro di Denzel Dumfries , ad oggi l'unico dei titolari il cui futuro è ancora incerto.

L'olandese, reduce da un buon Europeo con l'Olanda, ha un contratto in scadenza a giugno 2025. "L’unica variabile significativa del mercato estivo sarà l’esito della trattativa per il prolungamento del contratto di Dumfries in scadenza nel 2025. Senza una fumata bianca l’olandese sarà ceduto e servirà un nuovo titolare sulla fascia destra", si legge su La Stampa.