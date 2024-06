FCIN1908 / Inter-Dumfries, la partita si riapre: fissato nuovo vertice, i tempi

Come appreso da FCIN1908.it, l'Inter dopo la partita di martedì tra Olanda e Romania avrà un nuovo contatto con l'entourage di Dumfries

Oggi dal ritiro della sua nazionale, ha preso la parola l'esterno dell'Inter Denzel Dumfries . E ci sono novità sull'olandese, in particolare sul rinnovo: la partita si riapre infatti tra le parti per il prolungamento dell'ex PSV.

Come appreso da FCIN1908.it, il club nerazzurro dopo la partita di martedì tra Olanda e Romania avrà un nuovo contatto con l'entourage dell'esterno olandese. Le trattativa per il rinnovo sono adesso a buon punto. Ricordiamo che Dumfries è in scadenza di contratto al 30 giugno 2025 e ora c'è la volontà reciproca di provare a prolungare l'accordo.