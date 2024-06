Dumfries: “Ho avuto un anno diverso in termini di forma fisica. Adesso…”

Alla vigilia degli ottavi contro la Romania, Denzel Dumfries ha parlato in conferenza stampa. Il giocatore dell'Inter è tornato sulla sua annata tormentata da da qualche infortunio. "Ho avuto un anno diverso in termini di forma fisica. Alla fine la decisione la prende l’allenatore. Ho fatto venire un esperto dell'inguine? No, perché l'inguine non mi dà fastidio. Il problema era al tendine del ginocchio".