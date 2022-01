Gds boom: “Inter, assalto a Dybala. Marotta può farcela, ecco progetto e risorse”

Clamorosa indiscrezione della Gazzetta dello Sport: l'Inter prepara l'assalto a Paulo Dybala, in scadenza con la Juve

Alessandro Cosattini

Una clamorosa indiscrezione di mercato della Gazzetta. L'Inter prepara l'assalto a Paulo Dybala. In scadenza di contratto al prossimo 30 giugno con la Juventus, l'attaccante argentino è in attesa di novità dal club sul fronte rinnovo. Beppe Marotta studia l'assalto, l'ultimo sgarbo al suo ex club, come sottolinea La Gazzetta dello Sport nell'edizione online.

Ecco quanto evidenziato dal sito della rosea sulla Joya: "Un colpo di teatro sarebbe davvero, adesso, se Dybala la prossima stagione giocasse nell’Inter. Sarà bene non perdere di vista lo scenario, perché la società nerazzurra è pronta a inserirsi nelle difficoltà tra il numero 10 bianconero e il suo club sulla trattativa di rinnovo. Non è giusto definirla solo una manovra di disturbo, è qualcosa di più. È un’idea concreta.

[...] Dybala e la Juventus, a ottobre, si erano stretti la mano, per un rinnovo quinquennale da otto milioni netti più due di bonus a stagione. Poi qualcosa è successo, la macchina si è inceppata sul più bello, quando c’era solo da prendere la penna in mano. L’Inter sa tutto, Marotta è perfettamente informato della situazione, conosce ogni movimento intorno all’argentino. E dunque sa pure, il dirigente nerazzurro, che fino alla fine di questo mese il numero 10 ha dato la priorità alla Juve. Non vuole parlare con altre società, e sì che più di qualche telefonata è già arrivata a Jorge Antun, il manager dell’argentino. Però, d’altro canto, Paulo non si spiega la retromarcia dei suoi dirigenti, gli stessi con cui era giunto a un accordo vero e proprio, oggi vogliosi di ridiscutere i termini, sia a livello di durata sia di entità dell’ingaggio", si legge.

L'Inter stava già ragionando a possibili mosse di mercato per l'attacco della prossima stagione, con il nome di Gianluca Scamacca in prima fila. Ma occhio all'idea Dybala, perché può essere una di quelle opportunità di cui parla spesso e volentieri Marotta in persona: "Il club di Zhang non può intervenire sui parametri di ottobre, i 10 milioni complessivi sono fuori scala per chi ha da poco rinnovato il contratto di Lautaro a 6 milioni più bonus e altrettanto sta facendo con Brozovic. Se però il livello della partita si abbassa, se cioè si comincia a ragionare su basi inferiori, allora il colpo Dybala diventa una gara a cui l’Inter vuole iscriversi, anche con ottimi motivi per pensare di poterla portare a casa.

Il corteggiamento è iniziato, c’è chi sussurra ci sia già stato un approccio. Prematuro ma non troppo, perché i conti in viale della Liberazione sanno farli bene. Traduzione: se il nuovo contratto di Dybala non si discosterà molto dall’attuale con la Juve, l’Inter ci sarà. E lo stesso argentino - c’è da giurarci - ne è a conoscenza. A giugno il monte ingaggi nerazzurro sarà decisamente più leggero dell’attuale, se è vero che sono in scadenza due big come Vidal e Vecino: in tutto un peso di circa 16 milioni lordi annui sulle casse dell’Inter. Quei 16 milioni sono abbastanza per pianificare l’assalto a Dybala.

Detto del corteggiamento e delle risorse pronte per tentare il colpo Dybala, l'Inter al momento osserva la situazione: Marotta aspetta il momento giusto per provare l'assalto. Come sottolineato in chiusura ancora dalla Gazzetta: "[...] Dybala a costo zero è un piatto troppo prelibato per non ingolosire l’Inter. Marotta ci ha già provato nell’estate 2019, quando tentò di imbastire con la Juventus uno scambio con Icardi. La stima è la stessa, 30 mesi dopo. E l’affare, paradossalmente, è più fattibile oggi che allora. La mossa è pronta, Marotta però non ha voglia di affondi a vuoto, perché le battaglie perse non piacciono a nessuno. Il pallino in mano in fondo ce l’ha Dybala, ancor più che la Juventus. E allora basta aspettare ancora qualche settimana, per scoprire le carte. L’Inter è oggi il cavallo di rincorsa. Che poi magari vince di corto muso", si legge.

(Fonte: Gazzetta.it)