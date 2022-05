Inter, Dybala ora è ipotesi concreta. L’indizio arriva proprio da Marotta

L'argentino attende i nerazzurri per rilanciarsi in Serie A dopo la delusione per come è finito il matrimonio con la Juventus

Daniele Vitiello

E' tempo ora di pensare al mercato. L'Inter dovrà rimodellarsi coniugando sostenibilità a competitività, come sottolineato Beppe Marotta. Per questo motivo, l'occhio agli affari a parametro zero sarà sicuramente molto attento. Un profilo in particolare è ormai in orbita nerazzurra, come sottolinea anche il Corriere dello Sport, molto scettico fino a questo momento: "Sullo sfondo, il contorno di Dybala sembra farsi sempre più definito e nitido. Certo, prima l’Inter dovrà fare spazio in attacco. Tradotto: almeno chiudere con un anno anticipo (e inevitabile buonuscita) il rapporto con Sanchez. Quest’ultimo e Vidal sono rientrati subito negli spogliatoi, non partecipando ai saluti finali".

Una sorta di conferma è arrivata proprio dall'amministratore delegato nerazzurro: "Le ultime parole di Marotta, comunque, danno ulteriore sostanza all’ipotesi che la “Joya”, il prossimo anno, indosserà i colori nerazzurri: «Faremo un vertice con Inzaghi, rituale, come succede a tutti i club. Non ci sarà alcuna rivoluzione per questa squadra. Metteremo a fuoco la stagione, metteremo a fuoco le eventuali lacune emerse, comunque pochissime, e i meriti. Sfrutteremo le opportunità. Ci sono alcuni svincolati che possono esserlo e valuteremo». Dybala, evidentemente, è tra questi, ma alle condizioni nerazzurre".