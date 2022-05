Inter, su Dybala tutti convinti: domani nuovo incontro con l’agente

Il club nerazzurro prova ad accelerare per l'attaccante argentino: previsto un nuovo summit con il procuratore

Un nuovo incontro per capire le condizioni dell'affare ed entrare nei dettagli tra contratto e ingaggio. L'Inter fa sul serio per Paulo Dybala. Dopo l'incontro di qualche giorno fa a Villa Bellini, approfittando del suo blitz milanese per rispondere alla chiamata di Samuel Eto’o per il match benefico organizzato lunedì a San Siro, è previsto per domani un summit tra l'entourage della Joya e lo stato maggiore nerazzurro.