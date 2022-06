Inter, Dybala ha detto sì: la firma in una settimana. Stipendio, tutti i dettagli

"Stipendio base da 6 milioni netti a stagione, più bonus per arrivare fino a quota 7 di cui una parte, la metà circa, facilmente raggiungibili. Sulla durata dell’accordo c’è ancora un margine di trattativa, tra il quadriennale o il triennale con opzione. Da confermare, anche se qui le smentite sono d’obbligo, il fatto che al giocatore possa venir riconosciuto un bonus alla firma, come in fondo capita per tutti i grandi calciatori che vanno in scadenza".

"Non siamo alle firme – non era ieri il giorno – ma non manca molto. Cosa, nello specifico? Cosa, perché l’ottimismo si tramuti in annuncio? C’è un passaggio necessario: Antun ora parlerà direttamente con Dybala, per riferire nei dettagli quanto accaduto ieri. Le parti si sono date appuntamento tra qualche giorno. Non ne passeranno tanti, al massimo una settimana, perché non è interesse di nessuno: non lo è della Joya, che ha sposato al 100% il progetto Inter, altrimenti non si sarebbe neppure seduto ad ascoltare la proposta. E non è neppure un’idea del club portare il tutto per le lunghe. Per la fumata bianca dunque manca poco. Prova ne sia che durante il vertice l’entourage del giocatore non ha mai fatto riferimento a proposte di altri club: atteggiamento costruttivo, apprezzato dall’Inter".