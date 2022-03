Inter, Dzeko spegne le candeline e pensa al regalo. In Europa solo CR7 come lui

Il bosniaco compie oggi 36 anni: contro la Fiorentina vuole regalarsi gol e tre punti fondamentali per la squadra

Daniele Vitiello

Edin Dzeko compie oggi 36 anni. L'ultima settimana ha lasciato l'amaro in bocca al bosniaco, che però ha ancora la fame di un ragazzino e vuole cancellare la trasferta di Torino. Nel mirino c'è ovviamente la Fiorentina, come sottolinea anche TuttoSport oggi. Questo il focus del quotidiano torinese: "Dzeko adesso ha voglia di lasciarsi alla spalle il fine settimana incolore di Torino e regalarsi una serata da protagonista sabato, quando alle 18 arriverà a San Siro la Fiorentina già punita all’andata. Una partita, quella del 19 marzo, che Dzeko affronterà da neo 36enne, visto che oggi spegnerà le candeline per il suo compleanno".

La sua prima stagione nerazzurra è però, già ora, assolutamente positiva: "Dopo i soli 7 gol in Serie A nel campionato scorso con la Roma, in pochissimi probabilmente avrebbero scommesso su un’annata del genere. Dzeko è arrivato a quota 16 reti totali. Così suddivise: 12 in campionato, 3 in Champions e 1 in Coppa Italia. Ha già fatto meglio di due delle ultime tre stagioni in giallorosso e i 19 gol in 43 partite dell’annata ’19-20 non sono poi così lontani".

Inter, i numeri di Dzeko

Numeri che diventano eccellenti se confrontati con gli altri attaccanti Over 35 dei cinque campionati top in Europa. Spiega TuttoSport: "Solo Cristiano Ronaldo, infatti, ha segnato gli stessi gol di Dzeko in campionato. A differenza del numero nove nerazzurro, il portoghese del Manchester United ha servito solo 3 assist, contro i 5 del bosniaco. A completare il podio dei goleador “anziani” Jamie Vardy del Leicester con 10 reti, mentre inseguono i vari Luis Suarez (9) e la coppia del Milan Ibrahimovic-Giroud (8)".

Rimane solo da affinare l'intesa con Lautaro Martinez per riportare l'Inter in cima alla classifica prima della fine del campionato: "Dzeko non ha fatto mancare il suo apporto, anche se la coppia con Lautaro Martinez - redditizia nei numeri complessivi - spesso non ha funzionato al meglio. L'Inter però adesso ha bisogno di ritrovare i tre punti, dimenticare gli ultimi 45 giorni e arrivare alla sosta con il morale al massimo. Alla ripresa si tornerà a Torino, questa volta in casa della Juventus e sarà vietato fallire. E Dzeko ha voglia di farsi e fare una regalo a tutto".