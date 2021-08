Inter, Dzeko già a suo agio. “Si è confermato un formidabile centravanti di manovra”

Edin con la Dinamo si è confermato un centravanti di manovra formidabile, con una visione di gioco che hanno pochi numeri nove

I riflettori erano tutti su di lui e lui ha assolutamente rispettato le attese. Edin Dzeko è stato uno dei protagonisti in positivo della vittoria dell'Inter sulla Dinamo Kiev, realizzando il gol del 2-0 e partecipando in maniera attiva e costante al gioco della squadra. La Gazzetta dello Sport analizza così la sua prestazione: "Dzeko ha avuto un trequartista, Sensi, come insolito partner di attacco nei 45' in cui è rimato in campo prima di lasciare il posto a Pinamonti.