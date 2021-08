Inter, Dzeko ha già fatto innamorare i tifosi. A Inzaghi non poteva andare meglio

Il focus sull'attaccante arrivato in nerazzurro dalla Roma per sostituire Romelu Lukaku

L'edizione online del Corriere della Sera sottolinea l'ottimo impatto di Edin Dzeko con la maglia dell'Inter. Queste le considerazioni sul bosniaco dopo la prima apparizione in nerazzurro: "Edin non ha fatto nemmeno in tempo a sbarcare a Milano, sponda nerazzurra del Naviglio, dopo sei anni alla Roma, che ha già fatto innamorare i tifosi dell’Inter. C’è ancora chi rimpiange l’addio di Lukaku, nel frattempo tornato al Chelsea, in Premier. Ma Dzeko ha subito mostrato – nell’amichevole di Monza contro la Dinamo Kiev giocata a sorpresa – di saperci ancora fare. Ha zittito gli scettici e ha segnato all’esordio il gol dell’2-0. Sfiorandone un altro e avviando l’azione del vantaggio con un colpo di tacco per Sensi, bravo poi a permettere a Barella di segnare. Meglio di così a Simone Inzaghi non poteva andare".