Inter, quanto incide Dzeko! “È nella top 10 dei bomber nerazzurri per…”

Il bosniaco è riuscito a non far rimpiangere Lukaku, ai box praticamente per tutta la prima parte di stagione. Come analizzato da Sky Sport, Dzeko, in questi due anni di Inter, ha inciso non solo in zona gol ma anche come assistman. Dzeko figura nella top 10 degli attaccanti nerazzurri dal 2000 in poi per percentuale di gol e assist a partita, 0,48 a singolo match, di poco dietro a Balotelli (0,49) e Cruz (0,50) in una classifica primeggiata da Ibrahimovic.