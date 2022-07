L’Inter e Dzeko, l’attaccante ha una priorità. Ecco cosa ha comunicato al club

Il suo ritorno era previsto per mercoledì, ma Edin Dzeko ha anticipato i tempi e nel pomeriggio si è presentato ad Appiano Gentile per svolgere l'allenamento pomeridiano. Un segnale importante quello dell'attaccante bosniaco che, nonostante le tante voci su un suo possibile addio, non ha nessuna voglia di lasciare l'Inter. "L'attaccante bosniaco non vuole lasciare l’Inter in estate. Lo ha comunicato alla società in più occasioni, lo ha dimostrato a Inzaghi con i fatti", spiega la Gazzetta dello Sport.