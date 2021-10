Inter, Dzeko è uno spettacolo: quinto al mondo per rendimento. Davanti a lui solo…

L'inizio di stagione di Edin Dzeko è stato assolutamente spettacolare. L'ex romanista è diventato subito fondamentale per Inzaghi

L'inizio di stagione di Edin Dzeko è stato assolutamente spettacolare. Il bomber bosniaco non solo è capocannoniere in Serie A ma è stato anche decisivo per l'inizio ottimo dell'Inter di Inzaghi, terza con 17 punti conquistati sui 21 a disposizione.