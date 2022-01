INTER, E’ FATTA: BROZOVIC RINNOVA, I TEMPI DELL’ANNUNCIO. LE CIFRE

Marcelo Brozovic ha raggiunto un accordo con l'Inter per il rinnovo di contratto. L'annuncio è previsto al massimo dopo Atalanta-Inter

Marcelo Brozovic ha raggiunto un accordo con l'Inter per il rinnovo di contratto. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport.

"La quadratura del cerchio è stata trovata con una base fissa da 6 milioni netti a stagione fino al 2026, più bonus sostanziosi che porteranno il croato a guadagnare una cifra vicina ai 7 milioni. L’annuncio ci sarà dopo la Supercoppa, al massimo subito dopo la partita di domenica contro l’Atalanta: non si andrà oltre. E arriverà con il timbro di Steven Zhang, ovviamente", scrive la Rosea.

"Non si è mai arrivati realmente vicini alla rottura, perché la disponibilità di entrambe le parti era chiara fin dai primi passi. Ma, almeno all’inizio della trattativa, l’Inter non era sicura di riuscire a raggiungere il traguardo. Troppe le variabili incontrollabili, a fronte di un Brozovic che - per voce del papà Ivan - era partito da una richiesta di 8 milioni netti a stagione.