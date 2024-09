"Hanno fatto scelte opposte, entrambe premiate dai risultati". Sport Mediaset si sofferma sul nuovo capitolo del derby d'Italia tra Inter e Juventus, prime con 7 punti con Torino e Udinese, ma destinate a prendere il largo e a contendersi lo scudetto, in attesa di capire se ci saranno terzi incomodi. "Inter e Juventus sono a braccetto in vetta alla classifica, eppure le differenze in prospettiva sono corpose", la sottolineatura.