Inter, ecco gli stipendi della rosa: tanto margine di manovra, ecco dove risparmiare

L'Inter, nella prossima estate, ha in mente di dare un ulteriore taglio al monte ingaggi. Una missione tutt'altro che impossibile per la società nerazzurra, che ha tanto spazio di manvora visti gli stipendi di alcuni giocatori ormai marginali nel progetto.

Da Sanchez e Vidal, i due più pagati e in odore di addio, fino a Ranocchia, Kolarov, Vecino e Gagliardini, altri giocatori al passo d'addio, ci sono tante occasioni di risparmio in vista. Per non parlare dei possibili rinnovi di Handanovic e Perisic, a cui la società ha fatto pervenire offerte a ribasso. Lieve ribasso per Perisic, praticamente stipendio dimezzato per Handanovic.